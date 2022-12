Dit koppel werkt al 39 jaar voor Makro: “In de topjaren deden we overuren omdat we toch niet van de parking zouden geraken”

Na meer dan een halve eeuw valt in januari het doek over hypermarktketen Makro in België. Vandaag staat de winkel aan de rand van het faillissement, maar ooit was Makro in Deurne zo populair, dat klanten gerust 100 kilometer wilden rijden om er hun inkopen te doen. Luc Buys (58) en Nancy Hoogstoel (56) uit Brecht, ze zijn ook een koppel, werken allebei bijna 39 jaar voor de hypermarkt. Ze hebben het grootste deel van de geschiedenis dus zelf beleefd. Ze vertellen het verhaal van Makro, met de m van machtig, mega, maar soms ook megalomaan.