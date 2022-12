Ex-staatssecretaris Paul De Keersmaeker (93) overleden

Paul De Keersmaeker, decennialang burgemeester van Kobbegem en de latere fusiegemeente Asse, en gewezen Kamerlid, staatssecretaris en Europarlementslid voor de CVP, is vrijdagochtend thuis overleden. Hij was al een tijd ziek, en werd 93. Dat bevestigt zijn familie.

De Keersmaeker was een telg uit een welgestelde brouwersfamilie uit Kobbegem: de brouwerij Mort Subite is dezer dagen (via Maes) een onderdeel van Heineken. Hij was ook decennialang burgemeester: van 1959 tot 1976 van Kobbegem, en van 1977 tot 1984 van de fusiegemeente Asse.

De Keersmaeker was ook Kamerlid van 1968 tot 1995, en zetelde van 1979 tot 1981 in het Europees Parlement. Van 1981 tot 1992 was De Keersmaeker staatssecretaris voor Europese Zaken en Landbouw in vijf opeenvolgende regeringen-Martens.

Na zijn politieke carrière nam De Keersmaeker heel wat bestuursmandaten op in nationale en internationale bedrijven, waaronder het toenmalige Interbrew, Domo, KBC, Tractebel, Nestlé, en WDP. In 1997 kreeg De Keersmaeker de titel van baron.

De begrafenisplechtigheid van De Keersmaeker vindt vrijdag om 11 uur plaats in de kerk van Asse.