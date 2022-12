Dertiger steekt appartement van ex in brand: dramatisch hoogtepunt van toxische relatie

Een 34-jarige man werd zaterdagvoormiddag opgepakt omdat hij brand stichtte in het appartement van zijn vriendin. Het is het dramatische hoogtepunt van een toxische relatie die al een tijdje aansleepte. “De twee kwamen hier in september wonen, sindsdien was er regelmatig ruzie en kwam de politie over de vloer”, zeggen enkele buren. BDW

Zaterdagmorgen werden de bewoners van het appartementsgebouw op de hoek van de Acacialaan met de Berkenlaan geëvacueerd. Aanleiding was een hevige brand op een flat op het gelijkvloers. Die werd sinds september bewoond door Manuel en Sharon, en sindsdien was er regelmatig ruzie.

“De laatste dagen was het bijna alle dagen ‘spel’ en vrijdagmiddag kwam de politie om hem op te pakken, waarschijnlijk na een klacht van de vrouw nadat ze weer was geslagen”, zegt één van de bewoners. “Toen de politie aan de voordeur stond, is hij via een raam aan de achterkant kunnen ontsnappen. Toen een slotenmaker de deur van het appartement kon openen, was de vogel gevlogen. Verschillende interventieploegen kwamen ter plaatse om de man te zoeken.”

Opnieuw binnen via het raam?

Dat is niet gelukt, maar de verdachte keerde vrijdagavond wel terug naar het appartement. Hij zou er dan een raam ingesmeten hebben van één van de slaapkamers, en een aantal zaken vernield hebben. “Iemand heeft dan weer de politie gebeld maar toen die ter plaatse kwamen, was hij weer verdwenen”, zegt de bewoner.

“Vanmorgen rond half zeven hoorden we brandweerwagens aankomen, en bleek dat het appartement in brand stond. Waarschijnlijk is hij vannacht opnieuw binnengekropen via het raam en heeft hij brand gesticht in het appartement van zijn ex.”

Gelukkig was er op dat moment niemand aanwezig in de flat. “En een tweede geluk is dat de brand niet uitslaand was en binnen het appartement bleef, we kregen het vrij snel onder controle. Maar de ravage binnen in één slaapkamer is wel enorm”, zegt kapitein Henk Vanwalleghem van de HVZ Fluvia.

Sporen van geweld

Zaterdagmiddag hing er nog een brandgeur in het appartementsgebouw, maar de schade beperkt zich tot het interieur van de flat op het gelijkvloers. Kort na de brand kon de verdachte worden opgepakt. Hij zal zich moeten verantwoorden voor het intrafamiliale geweld en voor brandstichting bij nacht van een bewoond gebouw. Later op de dag zal blijken of hij wordt aangehouden.

Ondertussen kwam zijn ex-vriendin vanmorgen nog eens kijken naar de ravage die de man had aangericht. “Duidelijk nog met sporen van geweld op haar gezicht”, vertellen de buren. “Gelukkig dat haar kinderen een onderkomen hebben gevonden bij haar ex, zelf zit ze al een tijdje in een safehouse”, was er te horen bij de buren.