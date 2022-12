Duitsland opent eerste drijvende lng-terminal

Duits bondskanselier Olaf Scholz heeft zaterdag de eerste drijvende lng-fabriek van het land geopend. De installatie die vloeibaar gemaakt aardgas of lng opnieuw omzet in gas, ligt voor anker bij de noordelijke havenstad Wilhelmshaven.

De nodige werken werden in recordtempo, minder dan 10 maanden, uitgevoerd, zei Scholz. Het ging bijvoorbeeld om de bouw van pijpleidingen. “Ons land is in staat een vliegende start te nemen”, zei hij aan boord van een toeristisch vaartuig waarop zowat 400 genodigden verzameld waren voor de ceremonie.

Het belangrijkste onderdeel van de volledige installatie is de drijvende lng-fabriek zelf. Het bijna 300 meter lange schip ‘Höegh Esperanza’ is een zogenaamde Floating Storage Regasification Unit, ofte FSRU. Die zet LNG aangevoerd door tankers opnieuw om in gas, dat vervolgens naar de gaspijpleiding gaat.

LEES OOK. Dubbel zo veel energieleningen verstrekt in één jaar

De installatie moet de bevoorrading van het land op peil houden nu er minder Russisch gas naar Duitsland vloeit sinds de oorlog in Oekraïne.

Tegen eind volgend jaar moeten er nog vier LNG-terminals bijkomen in Brunsbüttel (Sleeswijk-Holstein), Stade (Nedersaksen), Lubmin (Mecklenburg-Voor-Pommeren) en nog een tweede in Wilhelmshaven (Nedersaksen). Alles samen kunnen die installaties volgens het ministerie van Economie instaan voor een derde van de vraag naar gas bij de oosterburen.