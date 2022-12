Eindelijk beloond: Bilal El Khannouss krijgt basisplaats bij Marokko in troostfinale

Hij heeft er even op moeten wachten, maar vanmiddag debuteert Bilal El Khannouss (18) officieel bij Marokko. Bondscoach Regragui dropt de middenvelder van KRC Genk zelfs meteen in de basis voor de troostfinale tegen Kroatië.

“Het was nooit de bedoeling dat Bilal veel zou spelen tijdens dit WK. Het is vooral een goede leerschool”, vertelde mama El Khannouss deze week nog aan ons. De middenvelder van KRC Genk wachtte dit WK dan ook geduldig zijn kans af. Maar vanmiddag is het eindelijk zover. El Khannouss krijgt zelfs de voorkeur op Selim Amallah (Standard) en mag zich opmaken voor een eerste basisplaats.

Dat betekent het debuut van El Khannouss op dit WK, maar ook bij Marokko. Een beloning voor de prima mentaliteit die hij bij de Atlasleeuwen de voorbije weken toonde. Overigens kan El Khannouss nu definitief nooit meer uitkomen voor de Rode Duivels. Al is dat slechts een detail, want in zijn hoofd stond die beslissing al langer vast.