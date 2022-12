Denemarken wil feestdag schrappen om geld vrij te maken voor defensie

Het was een dag waarop men van oudsher niets mocht doen. Men mocht niet werken, niet spelen, niet gokken. Een dag van vrede en gebed. Dat die feestdag net moet wijken om geld vrij te maken voor het leger, wordt in Denemarken niet meteen op gejuich onthaald.

Het is een van de eerste wapenfeiten van de nieuwe coalitie in Denemarken. Voor het eerst sinds 1970 hebben centrumrechts en centrumlinks er een regering gevormd, onder leiding van de sociaaldemocratische premier Mette Frederiksen.

Eén van de prioriteiten van die regering is om de NAVO-norm te halen die stelt dat leden 2 procent van hun BNP moeten besteden aan defensie. Tegelijk willen ze de belastingen doen dalen. Frederiksen heeft daarom aangekondigd één van ’s lands 11 officiële feestdagen te schrappen, in een poging de productiviteit en de economische activiteit op te drijven.

Warme broodjes

Allicht wordt het Store Bededag, die valt op de vierde vrijdag na Pasen. De feestdag werd na de reformatie in 1686 ingevoerd om een aantal afgeschafte katholieke feestdagen te compenseren. Erg veel gebruiken gaan er tegenwoordig niet meer mee gepaard, maar de winkels zijn wel dicht en mensen hebben de traditie de avond voordien warme broodjes te gaan halen.

Er komt dan ook uit verschillende hoeken kritiek. Bakkers wijzen erop dat ze fors wat inkomen mislopen als de dag geschrapt wordt. Uit religieuze hoek heeft men het over een “logistieke nachtmerrie” als de dag wegvalt, omdat die nu vaak voor het vormsel wordt gebruikt. Maar de luidste kritiek komt van de vakbonden. Die dreigen ermee het overleg voor een nieuwe cao te doen stranden als de plannen doorgaan.

Frederiksen zelf blijft achter de beslissing staan. “Er is een oorlog in Europa, we moeten onze verdediging opdrijven. En dus zal iedereen wat meer moeten bijdragen”, zei ze op een persconferentie.