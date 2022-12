Geen akkoord tussen Raskin en Standard, middenvelder reageert op sociale media: “Erg teleurgesteld maar niet verrast”

De wegen van Nicolas Raskin en Standard staan op scheiden. De onderhandelingen over een contractverlenging tussen de Luikse club en zijn 21-jarige middenvelder zijn definitief afgesprongen. Het nieuwe bestuur van Standard probeerde Raskin en zijn entourage al sinds de zomer te overtuigen om zijn aflopende contract te verlengen, maar slaagde dus niet in zijn opzet.

De club is bereid om deze winter te onderhandelen over een transfer, anders verlaat hij de club komende zomer transfervrij. Of Raskin nog in actie komt voor de Rouches is erg twijfelachtig. Selim Amallah werd in oktober nog naar de B-kern gestuurd nadat zijn contractonderhandelingen op een mislukking uitdraaiden.

Raskin is dinsdag in de bekerwedstrijd tegen Antwerp sowieso geschorst. De middenvelder maakte het nieuws van zijn nakende vertrek zonet zelf bekend op zijn Instagram-pagina en liet niet na om zijn ontgoocheling uit te drukken in enkele zinnen. “Wanneer er geen respect meer is aan tafel, dan moet je die verlaten. Ik ben zeer teleurgesteld, maar niet verrast”, schrijft Raskin.