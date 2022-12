Weinig feestgedruis maar ook geen rellen na Marokko-Kroatië: “De derde plaats was mooi geweest, maar de vierde plaats is ongezien”

Kroatië heeft Marokko verslagen en wordt zo derde op het WK in Qatar. Hoewel Marokko verloren is op zaterdag, wordt er toch wat gefeest in Brussel en Antwerpen. Maar van taferelen als de voorbije dagen is er zaterdagavond voorlopig geen sprake.

Op de Lemonnierlaan in Brussel bleef het na de match opvallend rustig. In de cafés was er weinig volk om naar de “kleine finale” te kijken. Alleen in café Tetouan kwamen supporters naar de laatste match van het Marokkaanse elftal kijken. De meerderheid vertrok volgens onze reporter ter plaatse na de match meteen naar huis, maar met een fier gevoel. “We zijn toch trots op onze ploeg. We waren liever derdes geweest maar een vierde plaats is ongezien”, klonk het zaterdagavond.

Na de match kwamen zo’n 50-tal jongeren op de Lemonnierlaan om nog een laatste keer te vieren. Dat deden ze met vuurwerk maar ook met vlaggen en trommels. De groene hesjes, die vorige keren een menselijke muur maakten, waren ook aanwezig maar leken eerder te verbroederen met de jongeren dan een menselijke muur te vormen. Van een volksfeest is er zaterdagavond geen sprake, maar de rellen die blijven voorlopig ook uit. Omstreeks 18u40 werd de Lemonierlaan zelfs opnieuw opengesteld voor verkeer.

“Er zijn geen arrestaties verricht en er zijn geen incidenten gemeld op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest”, aldus de politiezone Brussel-Hoofdstad/Elsene.

“Na de wedstrijd waren er ongeveer honderd mensen op de Lemonnierlaan, en dankzij de aanwezigheid van de ‘groene vesten’ (vrijwilligers aanwezig onder de feestvierders, nvdr.) bleef alles rustig. Rond 18.45 uur was het verkeer hersteld”, aldus Ilse Van de Keere, woordvoerster van de politiezone Brussel-Hoofdstad/Elsene.

Vuurpijl raakt voertuig

Ook in Antwerpen werd er gevierd, al bleef dat ook beperkt. Boven de Turnhoutse baan in Antwerpen kleurde de hemel zaterdagavond groen en rood, een eerbetoon aan de Leeuwen van de Atlas. De politie moest wel even tussenkomen nadat een voertuig geraakt werd door een vuurpijl.

Op het Kiel blijft ook voorlopig alles rustig. De aanwezige buurtvaders en vrijwilligers hebben geen werk. Er is ook geen getoeter of gejuich op straat, trams en bussen kunnen gewoon passeren. “We zijn trots op dit WK. De spelers zullen als helden onthaald worden in Marokko”, zegt Brahim van organisatie Saamo.