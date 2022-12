Vincent Kompany glundert: Burnley recht rug dankzij twee treffers van Manuel Benson en blijft aan kop in de Championship

Burnley blijft aan de leiding gaan in de Championship, de op één na hoogste Engelse voetbalafdeling, nadat het zaterdag de rug rechtte tegen Middlesbrough op de 23e speeldag. Het triomfeerde onder meer dankzij een tweeklapper van Manuel Benson met 3-1.

De ingevallen Dominic Watmore (49.) opende snel na rust de score voor ‘Boro’, maar de Clarets keerden de scheve situatie volledig om via Benson (60. en 67.). Het waren alweer het zevende en achtste competitiedoelpunt voor de voormalige speler van Racing Genk en Royal Antwerp.

Een eigen goal van Jonathan Howson (72.) legde de partij in een beslissende plooi, in het voordeel van de troepen van Vincent Kompany. Thuisspeler Connor Roberts incasseerde in de voorlaatste minuut van de reguliere speeltijd nog een rechtstreekse rode kaart na een strafschopovertreding, maar Chuba Akpom (ex-STVV) kon de aansluitingstreffer niet meer forceren.

In het algemene klassement prijkt Burnley helemaal bovenin met 47 punten. Dat zijn er momenteel zes meer dan eerste achtervolger Sheffield United, dat zelf pas maandag in actie komt. De eerste twee teams aan het einde van de rit promoveren rechtstreeks naar de Premier League.