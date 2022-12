CHALLENGER PRO LEAGUE. Beveren komt op ‘betonveld’ van Virton niet tot scoren, Lommel wint ruim van Luikse beloften

De vrieskou speelt de Challenger Pro League dit weekend parten en duels tussen Club NXT en Lierse, Dender en Jong Genk, en Deinze en Beerschot konden wegens een onbespeelbaar veld niet plaatsvinden. In Virton oordeelde scheidsrechter Quentin Pirard echter dat het veld, waarvan een helft er over de lange zijde meer wit dan groen uitzag, veilig was om op te voetballen. De lijnen werden wel rood gekalkt en er werd gespeeld met een rode bal.

Beide ploegen ondervonden de eerste periode de nodige hinder met het veld en konden moeilijk vlotte acties op de mat leggen. Bij Beveren ook geen Dieumerci Mbokani en dat liet zich voelen in de afwerking. Na de pauze zelfde spelbeeld. Gescoord werd er niet meer en de nul bleef langs weerszijden op het bord.

In de stand tellen Beerschot, dat deze speeldag dus niet in actie komt, en Beveren 35 punten aan kop. Virton blijft twaalfde en laatste met elf punten.

Lommel wint ruim in Luik tegen beloften van Standard

Beide ploegen hielden elkaar aanvankelijk in de tang maar Lommel maakte aan het einde van de eerste helft het verschil, toen Kolbeinn Thordarson (41.) de 0-1 op het scorebord zette. Stijn Wuytens (54.) verdubbelde vroeg na de koffie de Limburgse voorsprong tot 0-2. De Luikse youngsters moesten nu komen, maar kregen de spanning niet terug in de partij. Invaller Metinho (90.) counterde in het slot naar de 0-3 eindstand. Thuisspeler Calut liep in de extra tijd nog tegen de uitsluiting aan.

In de stand komt Lommel op de vierde plaats met dertig punten. SL16 staat op de tiende plaats met zestien punten.