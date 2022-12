Kettingbotsing met vier wagens op E313: veel schade, snelweg voor even volledig versperd

Hasselt

Vier auto’s waren zaterdagavond betrokken bij een kettingbotsing op de E313 van Hasselt richting Luik. Het ongeval gebeurde rond 18.30 uur zo’n 400 meter voor de afrit Hasselt West. Door de vele schade aan de voertuigen ontstond er een file van anderhalf uur, maar gelukkig kon al vrij snel één rijstrook vrijgemaakt worden.

Volgens getuigen stond een automobilist stil op de linkse rijstrook. De wagen, met vier richtingaanwijzers op, reed uiteindelijk wel door, maar op dat moment was de botsing al gebeurd. Een achterliggende chauffeur ging vol in de remmen en raakte tijdig stil, maar dat gold niet voor drie andere chauffeurs. Een kettingbotsing was het resultaat. De hele snelweg werd versperd.

De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse. Minstens vier gewonden werden met een ambulance afgevoerd, maar volgens de informatie zaterdagavond raakte niemand ernstig gewond. De wegpolitie deed de vaststellingen en vanwege de brokstukken moest het vele verkeer richting Luik gereld worden. Op een gegeven moment was de wachttijd in de file tot anderhalf uur opgelopen, maar al vrij snel kon één rijstrook vrijgemaakt worden zodat de bestuurders toch konden passeren.

ppn