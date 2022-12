Bekende Iraanse actrice aangehouden nadat ze kritiek uitte op regime

Taraneh Alidoosti -bekend van de Oscar-winnende film ‘The Salesman’ - had een foto van zichzelf op Instagram geplaatst waarop ze geen hijab droeg en een papier vasthield waarop op stond “vrouwen, leven, vrijheid”, de slogan die gebruikt wordt in protest tegen het Iraanse regime.

Alidoosti wordt beschouwd als een van de meest invloedrijke Iraanse actrices van haar generatie. Haar arrestatie wordt gezien als een teken dat de staat ook hard wil optreden tegen beroemdheden, artiesten en sportpersoonlijkheden die hun platform gebruiken om het regime uit te dagen.

Het is niet duidelijk welke afdeling van de veiligheidsdiensten haar uit haar huis heeft gehaald, maar volgens The Guardian beweert het openbaar ministerie in Teheran dat Alidoosti geen documentatie had verstrekt om haar provocerende opmerkingen te rechtvaardigen. Het nieuws van haar arrestatie werd bekendgemaakt door Samia Mirshamsi, een filmregisseur. Mirshamsi zei dat Alidoosti’s huis was doorzocht en dat niet bekend was waar zij zich bevond. Later bevestigde het gerechtelijke persagentschap Mizan de arrestatie van Alidoosti.