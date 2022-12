Geschiedenis! Vijf graden onder nul en toch verbetert OH Leuven het naoorlogse toeschouwersrecord in het vrouwenvoetbal

‘De Warmste Match’ was een lichtjes ironische titel voor een voetbalavond ver onder het vriespunt. Maar dat OH Leuven tegen Club YLA uitgerekend bij min vijf graden het naoorlogse toeschouwersrecord verbeterde in de Belgische vrouwencompetitie, is wel opmerkelijk. Uitslag: 5-1 voor de Leuvenaars en vooral 3.588 euro voor de Warmste Week.

De grote middelen waren ingezet om volk te lokken naar de Warmste Match: een verhuis van Oud-Heverlee naar het King Power @ Den Dreefstadion in Leuven, een uitgebreide communicatiecampagne en een hoop randactiviteiten rond de wedstrijd, waaronder een Meet & Greet met de mannenploeg, die ook pannenkoeken bakte voor de aanwezige toeschouwers.

Het doel van de actie was tweeledig: geld inzamelen voor het goede doel – kansarmoede is het thema van de Warmste Week – maar ook een statement maken. OH Leuven wilde nog eens duidelijk maken hoeveel belang het hecht aan het vrouwenvoetbal, meer dan eender welke andere club in België. De vrouwenwerking is volledig geïntegreerd in de ‘Adacemy’ en ook in de communicatie is duidelijk dat ze het in Leuven menen met hun vrouwen: op hun website en sociale media krijgen die zo goed als evenveel aandacht als de mannen.

© BELGA

Tickets kostten slechts twee euro, geld dat integraal naar de Warmste Week ging, en ruim voor aanvang van de wedstrijd was al duidelijk dat het naoorlogse toeschouwersrecord in de vrouwencompetitie zou sneuvelen. Er waren meer dan 2.500 tickets verkocht, terwijl het Belgisch record op 1.200 aanwezige supporters stond. Uiteindelijk kwamen er 1.794 fans opdagen. Mooi bij min vijf graden. De Warmste Match kreeg plots een andere lading, maar gelukkig ligt er veldverwarming in Leuven en kon de partij tenminste doorgaan. Bij OHL was overigens de ambitie uitgesproken om Den Dreef, dat 10.000 zitjes telt, volledig te vullen. Dat lukte verre van.

We schrijven trouwens bewust naoorlogs supportersrecord, want aan de aantallen van de hoogdagen van het vrouwenvoetbal in de jaren twintig van de vorige eeuw werd niet geraakt. In 1929 verzamelden nog 9.000 supporters voor een clash tussen het Antwerpse Ajax en het Gentse Femina. We spreken dan over een tijdperk waarin Britse vrouwenvoetbalwedstrijden tot 80.000 fans lokten.

Prestige

De wedstrijd zelf dan. We waren nog geen vijf minuten bezig of OH Leuven warmde zijn fans wat op met een doelpunt. Marie Detruyer leverde de perfecte voorzet af op Ella Van Kerkhoven, die onhoudbaar tegen de netten kopte. Na tien minuten stond het al 2-0. Hannah Eurlings bediende Detruyer, die de afgemeten bal maar binnen hoefde te prikken. Droomstart voor de Leuvenaars in een wedstrijd waar omwille van de extra spotlights toch wel wat prestige bij kwam kijken. Iets voorbij het halfuur maakte Nurija Van Schoonhoven er 3-0 van vanop de stip. Ze joeg het leer lekker in de linkerbovenhoek.

“Het was een extra bron van motivatie”, zei Eurlings na afloop over de talrijk aanwezige supporters. “Op voorhand waren we allemaal aan het rondkijken in het stadion, want dit was toch iets heel anders dan voor honderd man spelen. De supporters hebben ons vooruit geschreeuwd.”

Eurlings in actie tegen Anderlecht. — © Kms

Meteen na de pauze zakte de temperatuur even. Linde Veefkind beging een strafschopfout en Davinia Vanmechelen joeg vanop elf meter de 3-1 in doel. Halverwege de tweede helft stelde Detruyer weer orde op zaken door de 4-1 koelbloedig overhoeks in doel te werken. In het slot maakte Debby Coenraets er op aangeven van Van Kerkhoven nog 5-1 van. OHL blijft alleen aan de leiding, met één puntje meer dan Anderlecht. Genoeg om de kleine 2.000 aanwezigen toch een héél klein beetje op te warmen.