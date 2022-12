OVERZICHT. Hier werd geschaatst vandaag (ook al mocht het niet overal)

In Deinze, Kalmthout en Mechelen hadden ze geluk vandaag: daar was het ijs dik genoeg om te schaatsen. Maar ook waar het niet mocht, werd vandaag geschaatst. Een overzicht.

In Astene bij Deinze mocht er vandaag geschaatst worden op de Oude Leiearm. Dat lokte liefhebbers naar het ijs, ook al was het niet overdreven druk. Nog tot zondagmiddag is er ijs er dik genoeg.

Drukker was het in Kalmthout, waar Stappersven en het Putse Moer groen licht kregen om te schaatsen en te sleeën. Gemeente, brandweer en natuurbeheer sloegen de handen in elkaar om de stormloop in goede banen te leiden. En dat werd gesmaakt door de winterfans: bekijk hier de prachtige dronebeelden van een middag op het ijs.

Ook in Mechelen mocht er geschaatst worden: het ijs op het overstromingsgebied Bleukensweide bleek dik genoeg en lokte honderden schaatsers. Bekijk hier de beelden.

© Sven Van Haesendonck

Maar ook waar het niet mocht en het ijs eigenlijk nog niet dik genoeg was, werd er geschaatst. In Gent bijvoorbeeld, waar schaatsers en hockeyers van de Gentbrugse Meersen één grote ijspiste maakten. De stad Gent waarschuwde vrijdag nog dat schaatsen verboden blijft, het ijs is nog niet dik genoeg om veilig te zijn. “Om te schaatsen, is er minstens 8 tot 12 centimeter nodig”, klonk het. Maar daar trokken heel wat mensen zich zaterdag weinig van aan.

Ook in Tervuren waagden schaatsers zich op het bevroren ijs van het park. “Gevaarlijke toestanden”, waarschuwde burgemeester Marc Charlier. ““De politie heeft extra toezicht gehouden, maar net zoals enkele jaren geleden komt het tot een kat-en-muisspel. Wanneer ze zien dat de agenten langs komen, verlaten ze snel het ijs, en wanneer de politie weer weg is, gaan ze er opnieuw op. De politie kan natuurlijk ook niet permanent toezicht houden”.

In Zwevegem dook een filmpje op van een eenzame schaatser die rondjes draaide op het ijs. Ook hier waarschuwde de burgemeester dat het ijs nog niet dik genoeg is: ““Gelieve niet te schaatsen op openbare of private vijvers. Dat is niet toegelaten want nog steeds zeer gevaarlijk en verboden.”, klinkt het ook bij de politie.

In Limburg waren het onder meer de vijvers van het natuurreservaat De maten in Genk die enthousiaste schaatsers lokten. In Lummen werd geschaatst op de eerste vijver van de Schalbroek, waar maar dertig centimeter water in stond omdat het sluizensysteem kapot is.