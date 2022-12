De man die voor niemand terugschrikt: portret van onderzoeksrechter Michel Claise, die de Europese omkopingsaffaire onderzoekt

Hij is een Brusselse ket, heeft vijftig jaar rugby gespeeld, is openlijk logebroeder en heeft meer dan tien romans op zijn palmares. Maar boven dat alles is onderzoeksrechter Michel Claise (66) een magistraat die zich als een pitbull kan vastbijten in de meest complexe fraude- en corruptiedossiers. Al wie betrokken is bij het omkoopschandaal in het Europees Parlement weet bij deze wie eraan komt: een man met een missie.

Steven De Bock