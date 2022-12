Iraanse actrice opgepakt na steun voor protesten

De Iraanse actrice Taraneh Alidoosti is zaterdagavond aangehouden voor “het verspreiden van valse informatie en het steunen van contrarevolutionaire kringen”, meldt het regeringsgezinde persbureau Tasnim. Op die aanklacht staat vaak een lange gevangenisstraf. De afgelopen weken had de 38-jarige actrice zich achter de protesten tegen de Iraanse regering geschaard.

Alidoosti had een foto van zichzelf – zonder hoofddoek, maar met protestbord met de woorden “Vrouw Leven Vrijheid” – gepost op haar Instagram-account. Met haar laatste post op sociale media, op 8 december, stelde ze de executie van Mohsen Shekari aan de kaak, en riep ze internationale organisaties op om in actie te komen. “Elke internationale organisatie die dit bloedbad gadeslaat zonder te reageren is een schande voor de mensheid”, schreef ze. In november had ze beloofd om in Iran te blijven, om “de prijs te betalen” die nodig is om haar rechten te verdedigen en om te stoppen met werken om families van mensen die tijdens protesten zijn gedood of gearresteerd, te steunen.

Zo zette ze haar carrière op het spel. Alidoosti is een van de best betaalde en internationaal meest gekende actrices van Iran. Ze is vooral bekend van haar rol in ‘The Salesman’ uit 2016 van regisseur Asghar Farhadi, een film die bekroond werd met de Oscar voor beste niet-Engelstalige film. In mei stelde ze op het filmfestival van Cannes nog ‘Leila’s Brothers’ van Saeed Roustayi voor.