Brits leger zal bijspringen in door staking getroffen gezondheidszorg en grensbewaking

Het Britse leger staat de komende dagen in voor het crisismanagement in de sectoren die getroffen worden door stakingen. Maar liefst 1.200 strijdkrachten zullen bijspringen in de gezondheidszorg en de grensbewaking. Dat heeft het Britse regering aangekondigd.

Onder hen zijn 600 soldaten die een ambulance kunnen besturen: zij moeten de veiligheid van de bevolking waarborgen wanneer de ambulanciers staken op 21 en 28 december. Dat is “prioriteit nummer één”, zegt de Britse minister van Volksgezondheid Steven Barclay in een mededeling.

Andere soldaten moeten er in de Britse luchthavens op toezien dat het reisverkeer rond de feestdagen niet instort, wanneer de grensbewakers meerdere dagen staken. Daarvoor zijn er op sommige luchthavens al speciale trainingen gegeven voor militairen.

De vakbonden van verschillende sectoren zijn het niet eens met de Britse regering. Ze vragen hogere lonen om het hoofd te kunnen bieden aan de massale prijsstijgingen. De conservatieve regering acht de eisen van de werknemers echter onbetaalbaar, gezien de gespannen economische situatie.

Donderdag hield het verplegend personeel van de Britse gezondheidsdienst NHS al een historische staking om hogere lonen en betere arbeidsvoorwaarden te eisen. De vakbond Royal College of Nursing had voor het eerst in zijn geschiedenis tienduizenden leden in Engeland, Wales en Noord-Ierland opgeroepen het werk neer te leggen. Op 20 december staat een nieuwe staking op het programma.