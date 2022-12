Glazen tafel is de doodsteek voor Paulien: ook deze ‘Thuis’-personages kwamen op een heel noodlottige manier aan hun einde

Maar liefst 60 sterfgevallen telt de Thuis-wiki na 28 seizoenen. Met de onverwachte dood van Paulien in de aflevering van vrijdag erbij, staat de teller op 61 doden. De meeste personages werden afgemaakt door een psychopaat, lieten het leven in een gevecht of bezweken aan een gezondheidsprobleem. Maar enkelen kregen, net als Paulien, een wel heel noodlottig einde. Alsof de schrijvers niet snel genoeg van hun personage af konden zijn.

Jens De Belder (Jelle Cleymans) - seizoen 21, december 2015

Volgende week is het zeven jaar geleden dat de Thuis-kijker één van de meest schokkende sterfgevallen te verwerken kreeg. Jens De Belder, uitbater van café Frens, zou met zijn lief Lena naar New York vertrekken om daar een nieuw leven te beginnen. In de taxi die hen naar de luchthaven moet brengen, vraagt hij haar ten huwelijk. Ze zegt ja. Een enthousiaste Jens bedenkt zich dat zijn ring nog in de Frens ligt, springt uit de auto en wordt keihard aangereden door zijn beste vriendin Paulien. Twee dagen later, op Kerstmis, bezwijkt het populaire personage aan zijn verwondingen.

Zoals zo vaak wist de Thuis-fan op voorhand dat Jelle Cleymans de soap zou verlaten. De hoop was dat hij gewoon naar New York zou vertrekken en zo uit beeld verdween, maar de schrijvers lieten zich van hun meest wreedaardige kant zien.

Robert Vercammen (Sjarel Branckaerts) - seizoen 2, mei 1997

Velen jaren eerder gebruikten de schrijvers hetzelfde trucje al eens. Robert Vercammen, de vader van Leontien, wordt door Frank Bomans half dood geslagen nadat hij achter zijn Simonneke aan had gezeten. Bomans levert maar half werk, dus maakten de schrijvers het op een andere manier af.

Wanneer Vercammen te horen krijgt dat hij geen schadevergoeding krijgt voor het leed dat Frank hem berokkende - hij veinsde maandenlang geheugenverlies om geld te krijgen - loopt hij boos en onoplettend weg uit zijn bedrijf. Buiten wordt hij aangereden door Rudi, één van zijn werkmannen. Die levert wel volledig werk: Vercammen is morsdood.

Kasper Kosinski (Mattias Van de Vijver) - seizoen 18, oktober 2012

Kasper, de adoptiezoon van Waldek en Rosa, was geen heilig boontje. Maar hij had wel een mooier einde verdiend. Tegen seizoen 18 was de jonge kerel op het slechte pad geraakt. Hij stal geld van Peggy’s reisbureau, maar wil het terugbrengen. Peggy is nog aanwezig wanneer Kasper inbreekt. Ze haalt haar pepperspray boven, valt de voor haar nog onbekende crimineel aan, Kasper valt neer en sterft later aan zijn verwondingen.

Onmogelijk is het zeker niet. Maar in een wereld waar een dame op leeftijd als madame Marianne een val van bovenaan een trap kan overleven (bovenop tientallen andere levensbedreigende situaties), is sterven door zo’n onspectactulaire val een beetje zwak. En gewoon héél veel pech voor Kasper.

Tania Tibergyn (Katrien De Becker) - seizoen 27, april 2022

Soms is het zo simpel als één drankje. De kijker had de dood van Tania in april van dit jaar niet zien aankomen, actrice Katrien De Becker evenmin. “Er waren te veel personages en er moest iemand verdwijnen”, zei ze er zelf over in deze krant. Daar lijkt het inderdaad op.

Tania dronk in Bar Madam onbewust een glas frisdrank met drugs in en stierf. Einde verhaal, dat volgens De Becker zelf te kort was. “Een soaprol is nooit voor eeuwig, maar ik had niet verwacht dat het doek nu al zou vallen.”

Bill De Witte (Gunther Samson) - seizoen 24, juni 2019

Bill De Witte, de pa van Joren en broer van Sam, mocht geen volledig seizoen meespelen voor de schrijvers hem een wrede dood toeschreven. De man probeerde zijn dronken zoon van het spoor te halen en te redden van een aanstormende trein, maar werd zelf gegrepen.

Acteur Gunther Samson kan zich optrekken aan het feit dat hij meewerkte aan een verhaallijn met een maatschappelijke boodschap over het gevaar van spoorlopen. “Ik kan het alleen maar toejuichen dat dit thema in Thuis zit”, zei hij daar toen over. “Als we er als fictieteam voor kunnen zorgen dat hier sensibilisering rond is, ben ik heel fier op mijn vak en op wat we kunnen doen.”