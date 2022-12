Bommetje bij Frankrijk net voor WK-finale: “Karim Benzema wou in Qatar blijven maar werd weggestuurd door Deschamps”

Komt hij nog of komt hij niet? De Franse spits Karim Benzema (34), die het WK geblesseerd moest verlaten nog voor het startte, is terug fit. Maar hij wordt niet terug in de selectie opgenomen voor de finale zondag (16u) tegen Argentinië. Volgens L’Equipe wou Benzema in Qatar blijven na zijn blessure, maar dat mocht niet van bondscoach Didier Deschamps.

Karim Benzema moest voor de goals zorgen bij Frankrijk op het WK in Qatar. Maar de spits blesseerde zich aan zijn linkerdij op training, nog voor de eerste groepswedstrijd tegen Australië. Zijn WK was al voorbij en er was nog geen wedstrijd gespeeld. De winnaar van de Ballon d’Or werd naar huis gestuurd.

Maar wat bleek? Benzema hervatte sneller dan verwacht de trainingen bij zijn club Real Madrid. De Spaanse club liet na de zege van Frankrijk in de halve finale tegen Marokko dan ook weten dat ze hun superspits wilden laten reizen naar Qatar, zodat hij kon aansluiten bij de Franse selectie. Om eventueel in actie te komen in de finale tegen Argentinië. Toen bondscoach Didier Deschamps na die match een vraag keer over een mogelijke terugkeer van Benzema, was die duidelijk gepikeerd. “Volgende vraag!”, antwoordde hij. Nu blijkt waarom. Volgens de sportkrant L’Equipe wou Benzema de Franse selectie niet verlaten. Hij wou revalideren in Qatar in de hoop alsnog fit te zijn voor de latere fase van het toernooi. Maar Deschamps stuurde hem, na overleg met de medische staf, terug naar huis. Tot woede van Benzema. Vandaar dat hij zaterdag ook een cryptische post zette op Instagram: “Het interesseert mij niet!”

Benzema en Deschamps zijn geen vrienden, dat was al duidelijk. De bondscoach selecteerde hem dan ook niet vier jaar geleden voor het WK in Rusland. De reden? De sekstapeaffaire. Benzema zat in een proces verwikkeld met speler Mathieu Valbuena. Hij zou hem hebben gechanteerd. Toch werd hij voor het EK in 2021 weer in de armen gesloten door Deschamps, maar niet van harte.

Frankrijk was de laatste dagen in de ban van een mogelijke terugkeer van Benzema naar Qatar, met veel voor- en tegenstanders. Omdat hij in de selectie niet was vervangen, mocht hij ook terugkeren. Maar Deschamps wil daar dus niet van weten. Er was na zijn verwijdering op 20 november ook geen contact meer tussen de speler en de bondscoach. Benieuwd wat de toekomst brengt. Zal Benzema nog het shirt van Frankrijk dragen zolang Deschamps bondscoach blijft?