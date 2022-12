Raad voor de bondscoaches: breng geen speler in om strafschoppen te trappen

Als het in de finale tussen Frankrijk en Argentinië tot strafschoppen komt, is er één raad voor de bondscoaches Didier Deschamps en Lionel Scaloni: breng in de verlengingen geen speler in om hem daarna een strafschop te laten nemen. Sinds het WK 2006 hebben alle invallers die in de verlengingen speciaal zijn gebracht om een strafschop te trappen, die elfmeter gemist. Zeven keer op rij. Vijf keer met tragische gevolgen. Een overzicht: