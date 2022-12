Zinédine Zidane, kandidaat om Deschamps op te volgen als Frans bondscoach, niet in stadion voor WK-finale: “Niet in schijnwerpers staan”

Of hij nu voor de derde keer wereldkampioen wordt of niet (een keer als speler en twee keer als trainer): de kans is groot dat Didier Deschamps in januari stopt als bondscoach. Kandidaat nummer 1 om hem op te volgen: Zinédine Zidane (50). Vandaar dat die een uitnodiging weigerde om de WK-finale tegen Argentinië bij te wonen, om geen extra aandacht te trekken.

Zinédine Zidane is straks niet aanwezig in het Lusail-stadion in Qatar, waar om 16 uur de WK-finale tussen Frankrijk en Argentinië wordt gespeeld. Hij heeft een invitatie van de Franse bond naast zich neergelegd. De Fransman, die Frankrijk in 1998 in eigen land naar een eerste wereldtitel leidde, is in beeld om Didier Deschamps op te volgen als Frans bondscoach en hij wil niet in de schijnwerpers staan op de dag van de finale. Uit respect voor Deschamps. Die laatste heeft nog niet beslist of hij doorgaat. “Bondscoach van Frankrijk zijn is het beste wat me ooit is overkomen”, vertelde hij zaterdag op de laatste persconferentie. “Ik ben nog steeds even gepassioneerd. Het belangrijkste is het team. Ik ben hier niet de persoon om wie het allemaal draait. Mijn toekomst hangt niet af van het resultaat van de finale.”

Neen aan PSG

Deschamps werd als speler wereldkampioen in 1998 (met Zidane als ploegmaat) en leidde als bondscoach de Fransen naar een tweede wereldtitel in Rusland in 2021. Op het EK werd Frankrijk uitgeschakeld door Zwitserland in de 1/8ste finales. Er wordt gespeculeerd dat Deschamps opnieuw een club gaat trainen in 2023. En dat Zinédine Zidane de nieuwe bondscoach wordt. Daarom zou Zizou deze zomer geweigerd hebben om coach te worden van PSG na het ontslag van Maurizio Pochettino en werd Christophe Galtier aangesteld. Al kan Deschamps zij contract als bondscoach ook gewoon verlengen.

Zidane verliet zijn positie als hoofdtrainer van Real Madrid in mei 2021 voor de tweede keer. Hij leidde de Koninklijke naar drie opeenvolgende Champions League-trofeeën en twee Spaanse titels.

© REUTERS