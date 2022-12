Afgelopen nacht was de koudste nacht van het jaar: bijna -7 graden in Ukkel

Met vriestemperaturen van -4 graden aan de kust tot -11 graden in Diepenbeek was het afgelopen nacht de koudste nacht van het winterseizoen tot nu toe. Maar in vergelijking met andere jaren kan het kouder volgens weerman Frank Deboosere.

Afgelopen nacht was opnieuw een ijzig koude nacht. In het centrum van het land zakte de temperatuur tot -7 graden en in Ukkel tot -6,8 graden, de koudste nacht van het winterseizoen tot nu toe.

“In vergelijking met andere jaren, stelt dit eigenlijk niet zoveel voor”, zegt Deboosere. “In 2021 was de koudste temperatuur in Ukkel -8,5 graden en in 2012 was het zelfs -13 graden. De koudste nacht is dus relatief, maar mede door de hoge energieprijzen lijken we nu gevoeliger te zijn voor koude temperaturen.”

De laagste temperatuur ooit gemeten in Ukkel was in januari 1881. Toen zakte ze tot wel -20,7 graden.