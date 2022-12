Achraf Hakimi verontschuldigt zich bij FIFA-baas om woede-uitbarsting na verlies tegen Kroatië: “Infantino is mijn vriend”

De Marokkaan Achraf Hakimi heeft zijn excuses aangeboden aan FIFA-voorzitter Gianni Infantino voor zijn gedrag na de nederlaag in de troostfinale tegen Kroatië op het WK voetbal in Qatar (2-1).

Net als voor veel andere Marokkaanse spelers was voor Hakimi scheidsrechter Abdulrahman Al-Jassim de kop van Jut en ze bleven na het laatste fluitsignaal maar verhaal halen bij de referee uit Qatar. De rechtervleugelverdediger van Paris Saint-Germain deed ook ferm zijn beklag bij Infantino op weg naar de kleedkamer maar bood nadien zijn excuses aan.

Hakimi wist na het verlies tegen Kroatië met zijn frustratie geen blijf en viseerde de scheidsrechter en zelfs FIFA-baas Infantino, die even later de medailles aan de Kroaten uitreikte. Journalisten ter plekke in de catacomben van het Khalifastadion stelden vast hoe de in Spanje geboren en getogen Hakimi “op minder dan vijf centimeter” van de preses van de Wereldvoetbalbond ging staan en “met stemverheffing” tekeer ging over de scheidsrechter.

“Er is niets gebeurd, ik was woedend maar ben nadien naar hem toegestapt en heb me verontschuldigd voor de woorden die ik tegen hem heb gezegd”, zei Hakimi aan Marokkaanse media over het voorval. “Infantino is mijn vriend en ik respecteer hem enorm. Er is niets gebeurd.”

© AP