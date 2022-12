Vier kinderen en zes volwassenen gestorven bij brand in Lyon

Het vuur brak in de nacht van donderdag op vrijdag uit in een gebouw van zeven verdiepingen in Vaulx-en-Velin, een gemeente in het arrondissement Lyon. Een twintigtal mensen raakte gewond, onder wie vier zwaargewond. Door de hevigheid van de vlammen moesten verschillende mensen naar beneden springen om aan het vuur te ontsnappen. Volgens getuigen gooide een vrouw zelfs haar zoontje van de vierde verdieping naar beneden alvorens zelf van het balkon te springen.

Het is niet duidelijk of de brand werd aangestoken of niet. Er is een onderzoek geopend naar mogelijk opzettelijke brandstichting, maar voorlopig zijn daarin nog geen arrestaties verricht, aldus het parket zondag. Het onderzoek gaat verder.