Geen kans voor Roberto Martinez: Gareth Southgate blijft bondscoach van Engeland

Gareth Southgate (52) blijft bondscoach van Engeland. De Engelse voetbalbond (FA) heeft vertrouwen in een samenwerking richting Euro 2024. Engeland werd op het WK uitgeschakeld in de kwartfinales door Frankrijk (2-1).

Gareth Southgate had nog een contract tot eind 2024 als bondscoach van Engeland. Na de uitschakeling zei hij dat hij even moest nadenken, maar hij kreeg veel steun van collega’s en media. Ook al werden Thomas Tuchel en Mauricio Pochettino naar voor geschoven als mogelijke opvolgers. Ook Robert Martinez, die een verleden heeft als coach in de Premier League (met Wigan en Everton) was vrij na zijn vertrek als bondscoach van de Rode Duivels.

Maar de Engelse bond gaat dus verder met Southgate, die in september 2016 overnam van Sam Allardyce. Tijdens het WK in 2018 werd Engeland met Southgate vierde en op EK vorig jaar grepen ze net naast de Europese titel. De finale werd met strafschoppen verloren van Italië.