4,8 ton cocaïne gevonden in Antwerpse haven

In het Antwerpse havengebied is woensdag opnieuw een grote cocaïnevangst gebeurd. Dat meldt de FOD Financiën zondag. Het gaat om 4,8 ton coke die verstopt zat in een container met bananen uit Panama.

Maandag werd ook al 3,9 ton cocaïne onderschept door de douanediensten in Antwerpen. Toen zaten de drugs in een container, eveneens met bananen, afkomstig uit Ecuador. Of er een mogelijk verband is tussen de twee vondsten, is niet bekend.