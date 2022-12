Antwerps burgemeester Bart De Wever: “Stad heeft niet onderhandeld of betaald” na cyberaanval

De stad Antwerpen heeft vooralsnog niet onderhandeld met de hackers die een zware cyberaanval pleegden op de stedelijke diensten, en dus ook geen losgeld betaald. Dat heeft burgemeester Bart De Wever (N-VA) verklaard op de regionale televisiezender ATV. Ook geen enkele andere overheid heeft in de plaats van de stad onderhandeld of betaald, stelt De Wever.

Het Antwerpse stadsbestuur en de stedelijke administratie bleven de voorbije bijna twee weken erg karig met commentaar over de cyberaanval, die nog steeds een enorme impact heeft op de (digitale) dienstverlening. De stad wilde alleen kwijt welke diensten voor de burgers niet functioneerden en dat ze alles in het werk stelt om de verschillende toepassingen zo snel mogelijk weer te activeren.

LEES OOK. Stad Antwerpen staat niet meer op site van hackerscollectief: wordt er onderhandeld, of is er al betaald?

Over geruchten rond buitgemaakte gegevens of een eis om losgeld door het verantwoordelijke hackerscollectief wilde de stad tot op heden niets kwijt. Nu ontkent De Wever dus dat er werd onderhandeld of betaald, al raakte zaterdag bekend dat de stad niet langer op de lijst met gehackte organisaties staat van hackerscollectief Play – wat erop zou kunnen wijzen dat er betaald werd.

“Ik moet nog altijd heel karig zijn met wat ik daarover zeg”, vult De Wever nog aan. “Binnenkort gaan we trachten volledige openheid van zaken te geven.”