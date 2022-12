Politieke impasse na verkiezingen in Fiji

De Fiji-eilanden zijn in een politieke impasse beland nadat de parlementsverkiezingen geen duidelijke meerderheid hebben opgeleverd. De partijen van uittredend premier Frank Bainimarama en zijn politieke rivaal Sitiveni Rabuka haalden elk ongeveer even veel stemmen.

De definitieve resultaten van de stembusslag van vorige week werden zondag bekendgemaakt. Zowel Fiji First, de partij van Bainimarama, als People’s Alliance, de coalitie geleid door Rabuka, haalt 26 zetels in het parlement, dat er in totaal 55 telt.

Wellicht zullen beiden nu proberen een alliantie te sluiten met de sociaaldemocratische partij, die de drie laatste zetels heeft veroverd en dus de sleutel tot een meerderheid in handen heeft. Dat wordt echter niet eenvoudig: de leider van de sociaaldemocraten, de zeer religieuze voormalige voorzitter van de Fiji Rubgy Union Viliame Gavoka, zou zelf op het premierschap azen.

De verkiezingscampagne in Fiji verliep woelig, met beschuldigingen van kiesfraude langs beide zijden. Rabuka werd afgelopen vrijdag nog gedagvaard enkele uren nadat hij had geklaagd over onregelmatigheden bij de verkiezingen van woensdag.

Zowel Bainimarama als Rabuka hebben een verleden als militair. De laatste pleegde in 1987 twee keer een staatsgreep en kwam in de jaren 90 al eens aan de macht als premier. Ook Bainimarama kwam door een staatsgreep aan het roer, in 2006. Na vier staatsgrepen in de afgelopen 35 jaar werden de verkiezingen van woensdag gezien als een test voor de prille democratie op de archipel met meer dan 300 eilanden in de Stille Oceaan.