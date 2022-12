Rapper Drake zet 1 miljoen dollar op zege van Argentinië (en dat is slecht nieuws voor Lionel Messi)

De bekende Canadese rapper Drake heeft bij 1 miljoen dollar ingezet op de winst van Argentinië tegen frankrijk in de finale van het WK voetbal. De fans van Lionel Messi beginnen al te huiveren want Drake slaat de bal nogal vaak mis.

Zo verloor hij al twee miljoen dollar toen hij dacht dat Israel Adesanya zijn UFC-titel met succes zou verdedigen tegen Alex Pereira. Maar hij verloor. Hij zette ook 649.000 euro in op een zege van Barcelona in de Clasico tegen Real Madrid en de winst van Arsenal in de Premier League tegen Leeds. Dat werd ook niks.Op de koop toe poseerde hij voor het WK nog met zijn landgenoot Alphonso Davies. Als geluksbrenger voor het Canadese team. Maar die verloren uiteindelijk hun drie groepsmatchen.Lionel Messi en co. moeten nu hopen dat Drake nu toch eens eindelijk de juiste gok maakt.