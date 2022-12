24-jarige man overlijdt in Nederland na ongeval met vuurwerk

In Ridderkerk in de Nederlandse provincie Zuid-Holland is een 24-jarige man overleden nadat zwaar vuurwerk in zijn gezicht was ontploft. De politie heeft een 29-jarige man aangehouden voor betrokkenheid. Een 62-jarige man is dan weer opgepakt wegens het belemmeren van de hulpverlening.

Het incident met het vuurwerk gebeurde zaterdagavond rond 23.45 uur. Nadat het zware vuurwerk om een nog onbekende reden in het gezicht van het slachtoffer was afgegaan, moest hij op straat gereanimeerd worden. Daarna werd hij met spoed overgebracht naar het ziekenhuis, waar hij enkele uren later alsnog aan zijn verwondingen overleed.

Toen de hulpdiensten arriveerden, stond de 29-jarige betrokkene, die ook vuurwerk had afgestoken, nog bij het slachtoffer. Agenten hielden hem aan voor het afsteken van het vuurwerk. Ook had hij nog twee stukken zwaar vuurwerk in bezit. Die zijn in beslag genomen.

Een familielid van het slachtoffer was door de situatie zodanig emotioneel en agressief dat hij de hulpverlening belemmerde. Deze 62-jarige man is ook aangehouden. Beiden zijn later weer vrijgelaten, maar ze blijven wel verdacht in het onderzoek.

In Nederland geldt dit jaar geen vuurwerkverbod bij de jaarwisseling, in tegenstelling tot de voorbije twee jaar. Toen mocht het niet vanwege corona en de dreigende overbelasting van de zorg. Wel zijn bepaalde soorten zwaarder vuurwerk verboden, maar dat wordt vaak illegaal meegebracht vanuit Duitsland en België.