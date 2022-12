Opvallend: twijfelachtige Olivier Giroud mag toch starten bij Frankrijk in WK-finale, maar wordt nog voor rust samen met landgenoot gewisseld

Voor de WK-finale waren er twijfels rond de Franse spits Olivier Giroud, die op dit toernooi al goed was voor vier doelpunten. De 36-jarige spits kampte met knieproblemen, maar stond desondanks toch in de basiself bij Les Bleus. Lang duurde zijn wedstrijd niet: Giroud en teamgenoot Ousmane Dembélé werden na amper 40 minuten al gewisseld door bondscoach Didier Deschamps na een rampzalige eerste helft.

De Franse bondscoach Didier Deschamps had vooraf niet echt verrassingen in petto. Olivier Giroud sukkelde wat met de knie, maar behield zijn plaats voorin bij Les Bleus. Hij moest samen met Ousmane Dembélé en sterspeler Kylian Mbappé het gewicht voorin dragen bij de Fransen. Bondscoach Deschamps moest echter nog voor de rust ingrijpen: Giroud en Dembélé werden na amper 40 minuten, bij een 2-0-achterstand, gewisseld voor Marcus Thuram en Randal Kolo Muani.

Centrale verdedigers Raphaël Varane en Dayot Upamecano waren wat grieperig de voorbije dagen, maar stonden bij Frankrijk ook gewoon in de basis. Upamecano werd in de halve finale tegen Marokko vervangen door Konaté, die weer naar de bank verhuist. Adrien Rabiot, toen ook ziek, neemt zijn positie op het middenveld weer in ten nadele van Fofana.

Angel Di Maria startte bij Argentinië in de WK-finale tegen Frankrijk. De 34-jarige winger bleef in de halve finale tegen Kroatië en de achtste finale tegen Australië nog 90 minuten op de bank met spierproblemen, maar kreeg van bondscoach Scaloni zondagnamiddag een basisplaats. Leandro Paredes verdween uit het team. Alle ogen zijn uiteraard gericht op Lionel Messi, die voorin voor het gevaar moet zorgen naast Julian Alvarez.

De opstellingen waarmee beide landen aan de finale begonnen:

Argentinië: E. Martinez - Molina, Romero, Otamendi, Tagliafico - De Paul, Di Maria, Fernandez, Mac Allister - Messi (K), J. Alvarez

Frankrijk: Lloris (K) - Koundé, Varane, Upamecano, T. Hernandez - Tchouaméni, Rabiot - Dembélé, Griezmann, Mbappé - Giroud