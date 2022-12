Intussen in Madrid: zoontje Thibaut Courtois wint toernooi met jeugd van Real Madrid

Na het teleurstellende WK in Qatar is Thibaut Courtois intussen teruggekeerd bij zijn club Real Madrid. De doelman van de Rode Duivels had in Spanje ook vaderlijke plichten te vervullen: zijn zoontje Nicolás speelde voor het eerst mee in een toernooi met de jeugd van Real Madrid. Ook het zoontje van Courtois’ ploegmaat Lucas Vazquez speelde mee.