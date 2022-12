Gestrande Belgische toeristen veilig aangekomen in Cuzco

De Belgische toeristen die deze week gestrand waren in het gebied van de historische ruïnes van Machu Picchu in Peru, zijn veilig toegekomen in de stad Cuzco. Dat heeft Belga zondag uit goede bron vernomen.

Sinds woensdag zaten honderden buitenlandse toeristen vast in het gebied van Machu Picchu, de wereldbekende ruïnes van een stad van de Inca’s. De toeristen geraakten niet weg omdat er geen treinen meer rijden naar de stad Cuzco, als gevolg van de protesten nu het land door een zware politieke crisis gaat.

Persbureau AFP kon zaterdag vaststellen dat zowat 200 toeristen in de omgeving van Machu Picchu geëvacueerd konden worden. Per trein ging het naar Piscacucho, in de regio van Cuzco. Daar is het spoor geblokkeerd met een heel groot rotsblok. Vandaar moesten de toeristen ongeveer 2 kilometer stappen richting de bus die hen verder naar Cuzco brengt. Het leger beloofde ook dat een helikopter vier vluchten zal uitvoeren met toeristen van Machu Picchu naar Cuzco, aldus de lokale overheid. Er was sprake van minstens 622 toeristen, onder wie 525 buitenlanders, die geblokkeerd zaten in Machu Picchu, aldus de lokale autoriteiten.

Maar de betrokken Belgen konden inmiddels vertrekken. De Belgische toeristen die vastzaten in Machu Picchu zijn veilig aangekomen in Cuzco, zo vernam Belga uit goede bron. Een “aantal Belgen” zaten er vast in het gebied, raakte eerder bekend.

In Cuzco zelve waren volgens burgemeester Darwin Baca zowat 5.000 toeristen gestrand. Maar zaterdag ging de internationale luchthaven er opnieuw open, zodat duizenden toeristen konden vertrekken. Minister van Toerisme Luis verwachtte zaterdag dat uiterlijk zondag alle geblokkeerd toeristen zijn vertrokken.

Peru gaat door een woelige periode na het afzetten van president Pedro Castillo eerder deze maand. In heel het land heerst de noodtoestand.