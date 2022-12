“Het is een schande dat deze match doorging”: CEO van SK Beveren Antoine Gobin zet juridische stappen om wedstrijd in Virton te laten herspelen

SK Beveren bleef zaterdag steken op een gelijkspel tegen rode lantaarn Excelsior Virton. Voor en na de match was er veel te doen over het bevroren veld en waarom de match niet werd afgelast. Antoine Gobin, de Franse CEO van SK Beveren, haalt snoeihard uit naar de voetbalbond en de Pro League. “Iedereen wijst naar elkaar en niemand neemt zijn verantwoordelijkheid op”, zucht Gobin, die juridische stappen zal ondernemen om de match opnieuw te spelen.

Beveren kwam zaterdag niet verder dan een 0-0-gelijkspel tegen Virton. Bij de Waaslanders zijn ze van oordeel dat deze match nooit had mogen doorgaan omdat het bevroren veld onbespeelbaar was. “Deze beslissing had al eerder genomen moeten worden”, verwijst Antoine Gobin, CEO van SK Beveren, naar de veldinspectie van afgelopen donderdag. “Het was niet ref Quentin Pirard die donderdag het veld geïnspecteerd heeft. Het was zelfs geen officiële scheidsrechter. Ref Pirard zelf heeft zaterdag om 12 uur zelf het veld gekeurd. Toen hij dat deed, hing hij aan de lijn met de voetbalbond. Ik weet niet met wie hij aan het bellen was, maar voor het einde van de inspectie kregen wij al bevestiging dat de match gespeeld zou worden. Heel vreemd. Terwijl iedereen, van commentatoren tot de match delegate, oordeelde dat het gevaarlijk was om te spelen. Het is een schande dat deze match gespeeld werd. Zowel Virton als Beveren heeft vooraf contact opgenomen met verschillende instanties om de staat van het veld aan te kaarten. Beide ploegen wilden deze match niet spelen. Dit was geen voetbal, maar ijshockey.”

Volgens de Franse CEO heeft ref Pirard aan coach Wim De Decker verteld ‘dat ze hem dwongen om deze match door te laten gaan’. Gobin eist nu een verklaring van zowel scheidsrechterbaas Stephanie Forde als CEO van de Pro League Lorin Parys waarom deze wedstrijd niet werd afgelast. “Maar ik heb voorlopig nog geen reactie mogen ontvangen”, steekt de Franse CEO van Beveren zijn teleurstelling niet onder stoelen of banken. “Iedereen wijst naar elkaar en niemand neemt zijn verantwoordelijkheid op. Dat is onacceptabel. Lorin Parys, Nils Van Brantegem (kalendermanager, red.) en Stephanie Forde bevestigden mij allemaal dat het er gevaarlijk uitzag om te voetballen, maar dat de scheidsrechter de beslissing moest nemen.”

Match onder voorbehoud gespeeld

Beveren onderzocht de optie om de wedstrijd niet te spelen, maar besliste uiteindelijk om onder voorbehoud te spelen. “Als beide ploegen weigerden te spelen, kregen we allebei een forfaitnederlaag en een boete”, verklaart Gobin. “Aangezien we in een titelstrijd verwikkeld zitten, konden we niet anders dan deze match onder voorbehoud te spelen. Ook al waren we bezorgd over de gezondheid van de spelers. Ze voelden zich niet veilig en konden niet voluit gaan, uit schrik voor blessures.”

Drie scenario’s

Beveren ziet zich nu genoodzaakt om juridische stappen te ondernemen. “Er zijn nu drie scenario’s mogelijk”, vervolgt Gobin. “Een: de match moet opnieuw gespeeld worden. Twee: Virton krijgt een forfaitnederlaag aangesmeerd omdat de club er niet alles aan gedaan heeft om het veld speelklaar te maken. Of drie: de voetbalbond oordeelt dat het veilig was om te spelen en alles blijft zoals het is. Wij hopen uiteraard dat de match opnieuw gespeeld zal worden. Helaas hebben ze de voorbije dagen altijd de verkeerde beslissing genomen, dus ik zou niet weten waarom ze nu wel de juiste beslissing zouden nemen.”