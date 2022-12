Russische staatszender: “Belangrijke aankondiging van Poetin op komst”

Een timing voor de vergadering met het ministerie is er nog niet. Vast staat dat wel Poetin maandag in Minsk in Wit-Rusland wordt verwacht voor gesprekken met zijn ambtgenoot Aleksandr Loekasjenko. Er wordt al langer gespeculeerd over een mogelijke verdere Wit-Russische betrokkenheid bij het conflict.

Poetin liet vorige week tijdens een vergadering met zijn regering echter ook vallen dat de bewapeningsplannen van Rusland zouden worden aangepast. Mogelijk schakelt Poetin verder richting een oorlogseconomie, nu zijn troepen problemen blijven ondervinden met de bevoorrading in Oekraïne. De president heeft het onderwerp de afgelopen weken grotendeels gemeden, allicht vanwege de aanhoudende moeilijkheden in Oekraïne. Zijn traditionele jaarlijkse persconferentie rond kerst werd ook afgelast.

