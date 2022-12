POLL. Cruciale blunder van arbitrage of terecht gefloten? Lionel Messi opende score in WK-finale met discutabele strafschop

De arbitrage is op dit WK voetbal al vaker in vraag gesteld en ook tijdens de finale tussen Argentinië en Frankrijk is het niet anders. Halverwege de eerste helft kregen de Argentijnen immers een strafschop nadat Angel di Maria licht werd aangetikt door Ousmane Dembélé. Lionel Messi trapte de elfmeter binnen, maar werd die terecht gegeven? U kan in onderstaande poll uw mening geven over de discutabele strafschopfase.