Ontwerpovereenkomst mikt op 20 miljard dollar internationale hulp voor biodiversiteit

China, voorzitter van de 15de Internationale Conferentie over Biologische Diversiteit (COP15) in het Canadese Montreal, stelt voor om tegen 2025 minstens 20 miljard dollar per jaar aan internationale steun voor biodiversiteit te verlenen, en 30 miljard tegen 2030. Dat staat te lezen in de ontwerpovereenkomst die het zondag heeft voorgesteld.