Alexander De Croo over opvangcrisis: “Er zijn bergen werk verzet”

Er zijn de laatste weken “bergen werk verzet” om ervoor te zorgen dat er nu geen mensen onvrijwillig op straat moeten slapen. Dat heeft premier Alexander De Croo zondag onderstreept in een verklaring naar aanleiding van de Internationale Dag van de Migrant.

Volgens De Croo heeft staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor de laatste weken “bergen werk verzet om ervoor te zorgen dat er vandaag geen mensen onvrijwillig op straat slapen”. Hij dankt ook de lokale besturen die hulp hebben geboden en opvangplaatsen hebben gecreëerd. Zo bevestigde de Brusselse burgemeester Philippe Close dat de nachtopvang in de hoofdstad momenteel volstaat om niemand in de vrieskou te moeten laten slapen.

De premier verzekert dat België er alles aan doet om “asielzoekers een dak boven het hoofd te geven, te voorzien van dringende medische zorgen en snellere procedures die de onzekerheid moeten wegnemen en voor duidelijkheid moeten zorgen of er al dan niet een toekomst is weggelegd in ons land”. Ook hier dankt hij de Moor “voor haar doortastende aanpak om de procedures te versnellen”.

De Croo beklemtoont echter opnieuw dat België niet alles kan doen. “De komende weken zet ik de gesprekken verder met vele van mijn Europese collega’s om ervoor te zorgen dat ook andere Europese landen hun deel van het werk doen. De Europese buitengrenzen beter controleren, een meer eensgezinde aanpak van mensensmokkelaars en een betere, Europese coördinatie van het terugkeerbeleid”, aldus de premier. In februari vindt een Europese top over het asiel- en migratiebeleid plaats.