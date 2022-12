Hulpdiensten overstelpt met noodoproepen door spekgladde wegen in West-Vlaanderen, medisch interventieplan afgekondigd

Onder meer in Vlissegem, deelgemeente van De Haan, belandde een wagen in de gracht. — © rr

Regen in combinatie met een nog bevroren ondergrond zorgden zondagavond voor spekgladde wegen. Op verschillende plaatsen in West-Vlaanderen gebeurden heel wat verkeersongevallen. Door een gebrek aan ziekenwagens moet ook het Rode Kruis bijspringen en werd intussen het medisch interventieplan afgekondigd. “Blijf alsjeblief binnen.”

In West-Vlaanderen geldt momenteel code oranje. Wie niet perse de baan op moet, wordt gevraagd om binnen te blijven, gezien de gevaarlijke situatie op de weg. Regen in combinatie met een bevroren ondergrond zorgt voor levensgevaarlijke situaties. De brandweerposten worden momenteel overstelpt met oproepen. Volgens Noodplanning West-Vlaanderen gebeurden in de provincie al zestig ongevallen in een dik uur tijd.

Gouverneur van West-Vlaanderen Carl Decaluwé heeft omstreeks 18.30 uur het medisch interventieplan afgekondigd. “Omdat momenteel te veel ongevallen gebeuren, verspreid over de hele provincie”, zegt de gouverneur. “Daardoor is er een tekort aan ambulances. De noodcentrale wordt momenteel overstelpt met oproepen. Door de afkondiging van het medisch interventieplan kunnen we ook het Rode Kruis inschakelen om ambulances in te zetten.”

LEES OOK. Opgelet vanavond op de weg: “Ook waar gestrooid werd, kan het vanavond glad worden”

“In Oostende blijven we van zware ongevallen momenteel gespaard”, zegt postoverste van de Oostendse brandweer, Dries Van der Veken. “Maar we krijgen wel veel meldingen van gevallen fietsers of voetgangers. Onze ambulances werken momenteel op volle kracht. Daarnaast leveren we ook bijstand aan de naburige posten. Zo werd een autopomp vanuit Oostende uitgestuurd naar een ongeval met geknelden in Ruddervoorde, nabij Oostkamp.”

“Blijf binnen”

Volgens de brandweerkapitein zal het ergste binnen een tweetal uur voorbij zijn. “Het zal beginnen dooien en dan is het ergste in principe voorbij”, gaat de kapitein verder. “Als het echter niet om noodzakelijke verplaatsingen gaat, blijf dan binnen. Mensen waren immers vooraf gewaarschuwd dat het spekglad zou worden. Het zal nog zeker een tweetal uren gevaarlijk glad zijn.

Ook het Vlaams Verkeerscentrum vraagt om binnen te blijven. “Buien op bevroren ondergrond veroorzaken op vele plaatsen gladde wegen in West-Vlaanderen. Onze verkeersleiders zien er moeizaam verkeer en heel wat slippartijen. De regen gaat intussen landinwaarts. Op vraag van de politie: blijf thuis als een verplaatsing niet noodzakelijk is”, klinkt het bij woordvoerder Peter Bruyninckx.

Naast Ruddervoorde gebeurden ook al enkele ongevallen in Jabbeke, Zonnebeke, Langemark-Poelkapelle, Izegem, Nieuwpoort, Veurne, De Haan en Ieper. Ook op de E403 tussen Roeselare en Kortrijk, A19 tussen Kortrijk en Wervik en E17 tussen Kortrijk en Waregem gebeurden ongevallen door gladheid.

De Lijn schort busritten op

Ook De Lijn legt alle busritten stil in West-Vlaanderen. “We laten onze chauffeurs hun rit nog uitrijden om de reizigers op een veilige manier thuis te brengen en schorten daarna tijdelijk alle ritten op”, zegt woordvoerder van de vervoersmaatschappij De Lijn, Marco Demerlinck.

“Ook de kusttram ligt momenteel stil door ijzel. Daar worden pendelbussen ingelegd om de reizigers op hun bestemming te brengen. De veiligheid van iedereen gaat voor alles. Vermoedelijk zal het vanaf 21.30 uur beginnen dooien. We volgen de situatie op de voet. Van zodra het opnieuw veilig is, hervatten we de ritten.”