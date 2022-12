Keert Sebastian Esposito toch nog terug naar Anderlecht?

De spits vond nog geen nieuwe huurclub en traint voorlopig individueel in Milaan. Bij Anderlecht loste hij met slechts twee goals de verwachtingen nooit in. Toch is het niet uitgesloten dat Esposito nog terugkeert naar RSCA. Zijn contract loopt nog en het is belangrijk dat hij -ook in groep- trainingsritme blijft opdoen.

Zijn situatie zou dan dezelfde zijn als die van Wesley Hoedt. De Nederlandse verdediger traint ook weer met de A-kern om zijn marktwaarde stabiel te houden, maar alle partijen verkiezen nog altijd een vertrek. Hoedt zette zelfs zijn penthouse in Antwerpen te koop voor 4,5 miljoen euro. Als er in januari evenwel geen transfer uit de bus komt, zullen beide spelers moeten proberen om zich weer in de gratie te spelen bij paars-wit.