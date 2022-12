Kunnen de bedreigingen van Qatar over gasleveringen ons in de problemen brengen?

De maatregelen van het Europees Parlement naar aanleiding van de corruptiezaak rond Qatar hebben een “negatieve impact” op de relaties met de Golfstaat en op de mondiale gasbevoorrading, waarschuwt een Qatarese diplomaat zondag. Vooral ons land wordt nu in het vizier genomen. “Dit is een duidelijk signaal dat we op zoek moeten naar alternatieven”, zegt Energie-expert Moniek De Jong (UGent)

Verschillende parlementsleden van de sociaaldemocratische S&D-fractie worden ervan verdacht zich te hebben laten omkopen door Qatar, dat de Europese besluitvorming op die manier zou hebben willen beïnvloeden. Het halfrond besliste vorige week om alle wetgevende werk met Qatar op te schorten en Qatarese lobbyisten voorlopig te weren uit zijn gebouwen. Intussen is het schandaal ook uitgedijd tot Marokko.

De maatregelen noemt de Qatarese diplomaat “discriminerend” en die zouden volgens diezelfde diplomaat ook een negatieve impact kunnen hebben voor regionale en mondiale samenwerking op het vlak van veiligheid, net als op de globale energiezekerheid.

In de mededeling wordt ook expliciet verwezen naar een “gebrek aan samenwerking” vanuit de Belgische regering, nochtans een “dichte partner” van wie het land “een belangrijke leverancier” is voor vloeibaar aardgas. Qatar verwijt ons land namelijk dat het geen poging zou hebben gedaan om de Qatarese versie van de feiten te horen over het corruptieschandaal in het Europees Parlement.

Impact voor ons land

“België haalt veel LNG uit Qatar maar het blijft voorlopig bij dreigementen”, zegt Energie-expert Moniek De Jong (UGent). “Maar moesten ze doorzetten, dan zal dat voor België niet meteen een probleem vormen omdat er alternatieven zijn. Het gas zal dan naar andere Europese landen gaan maar ik verwacht dan een uitwisseling waardoor wij ook opnieuw bevoorraad worden”.

Hoewel het slechts om bedreigingen gaat, benadrukt De Jong dat het stof is om over na te denken. “Want Qatar weet heel goed dat het veel macht heeft binnen de Europese Unie omdat - net als het Russisch gas - die LNG erg belangrijk is voor ons”, zegt ze. Qatar is namelijk een van de grootste LNG-exporteurs ter wereld en een van de belangrijkste leveranciers voor Europa. “Dit toont aan dat ook LNG niet losstaat van de geopolitiek en ook dat als wapen kan worden gebruikt. Het maakt het opnieuw duidelijk dat we op zoek moeten naar andere manieren om energie op te wekken en we beter zo onafhankelijk mogelijk worden”, zegt De Jong.