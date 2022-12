Daarom droeg Lionel Messi een zwarte mantel toen hij de WK-trofee ontving: op Arabische wijze gekroond als “koning van het voetbal”

Het zal zonder twijfel de geschiedenis ingaan als een van de meest opvallende beelden van het WK. Lionel Messi, die net met Argentinië de felbegeerde wereldtitel veroverd had, kreeg tijdens de ceremonie plots een donker, doorzichtig gewaad aan met gouden toetsen: een zogenaamde bisht. Een ‘geste’ die tot veel kritiek leidde, maar het blijkt voor de Qatari’s juist om een groot teken van respect te gaan.

Messi kreeg de bisht immers uit handen van de Qatarese emir Tamim bin Hamad Al Thani. Dat uitgerekend hij het kledingstuk aan de Argentijn overhandigde, wordt in het kleine land gezien als een groot teken van respect. De bisht is een typisch Arabisch gewaad dat bij prestigieuze en speciale gelegenheden wordt gedragen. Ook de emir zelf droeg er zondagavond een: Messi werd dus als het ware gekroond als koning van het voetbal.

Een lachende Messi liet het allemaal op zich afkomen terwijl hij de wereldbeker stevig in de armen hield. Hij hield het gewaad ook aan toen hij plaatsnam bij zijn teamgenoten en de trofee de lucht in stak. Op sociale media zorgde het voorval alvast voor flink wat kritiek: veel kijkers vonden dat de Qatari’s met deze geste de magie wegnamen rond het moment waarop de winnende aanvoerder de WK-trofee in de lucht mag steken.

