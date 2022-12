Een historische voetbalavond: Lionel Messi gaat Pelé voorbij en breekt records, Kylian Mbappé pas tweede speler ooit met hattrick in WK-finale

18 december 2022 zal de geschiedenis ingaan als de dag waarop superster Lionel Messi de WK-trofee de lucht in mocht steken en met twee goals Argentinië mee hielp aan een derde wereldtitel. Maar het was op nog meer manieren een historische avond. Lionel Messi ging in de topschutterstand aller tijden immers Pelé voorbij, aan de overzijde werd Kylian Mbappé pas de tweede speler ooit die een hattrick scoorde in de WK-finale. En er was nog veel meer. Een overzicht.

Beginnen doen we uiteraard met de ster van de avond. Lionel Messi scoorde twee keer voor Argentinië en komt zo op een totaal van 13 doelpunten op het WK voetbal. Daarmee is hij de Braziliaanse legende Pelé voorbijgegaan (die scoorde 12 keer, red.) en op gelijke hoogte gekomen met de Fransman Just Fontaine. Enkel De Duitsers Miroslav Klose en Gerd Müller (respectievelijk 16 en 14 goals) en de Braziliaan Ronaldo (15 goals) hebben vaker op het WK gescoord dan Messi.

Messi schref met zijn goals nog meer geschiedenis. Hij is de allereerste speler ooit die in de groepsfase, achtste finale, kwartfinale, halve finale én finale van hetzelfde WK scoort. Met zijn leeftijd van 35 jaar en 177 dagen is hij ook de op één na oudste doelpuntenmaker in een WK-finale ooit. Enkel de Zweed Nils Liedholm, met 35 jaar en 264 dagen, was nog iets ouder toen hij in de finale van 1958 scoorde tegen Brazilië. (Lees verder onder de foto)

© REUTERS

Daarmee stopt het nog niet voor de kleine Argentijn. Messi is ook de allereerste speler die voor de tweede keer in zijn carrière verkozen wordt als beste speler van het WK: die eer viel hem ook al te beurt in 2014. De finale was ook zijn 26ste wedstrijd op een WK-eindronde, waarmee hij het record van de Duitser Lothar Matthäus verbreekt. Tot slot verbrak hij ook het record van hoogste aantal speelminuten op een WK-eindronde. De Argentijnse stervoetballer heeft nu 2.314 speelminuten op de teller. Het record stond voordien op naam van de Italiaan Paolo Maldini met 2.217 speelminuten.

Ook Mbappé schrijft geschiedenis

Een tweede wereldtitel kwam er zondagavond niet voor de nog altijd maar 23-jarige Kylian Mbappé, maar ook de jonge Fransman schreef geschiedenis. Hij werd immers pas de tweede speler ooit die in een WK-finale een hattrick scoorde. Enkel de Engelsman Geoff Hurst had hem dat in de finale van 1966 al voorgedaan: toen verslag Engeland na verlengingen Duitsland met 4-2.

Deze keer geen WK-trofee voor Kylian Mbappé, maar de jonge Fransman heeft wel weer geschiedenis geschreven. — © AP

Eveneens opvallend is dat Mbappé na amper twee WK’s al aan 12 doelpunten zit. Daarmee evenaart hij Pelé en komt hij op één goaltje van Lionel Messi. Het record van Miroslav Klose is slechts vier doelpunten weg: het zou dus zomaar kunnen dat Mbappé de aangewezen man is om dat record in de toekomst te verbreken. Hij is ook de eerste speler die acht goals op één WK scoort sinds Ronaldo in 2002.

Record voor Lloris

In het Franse kamp tekende ook doelman Hugo Lloris voor een unicum. Hij werd met zijn twintigste WK-match recordhouder bij de doelmannen, voor de Duitser Manuel Neuer (19). Messi en Lloris werden ook de vierde en vijfde speler ooit die kapitein waren van hun land in twee verschillende WK-finales. De andere drie zijn de Duitser Karl-Heinz Rummenigge (1982 en 1986), de Argentijnse legende Diego Maradona (1986 en 1990) en de Braziliaan Dunga (1994 en 1998).

De WK-finale in Qatar was na die van 1994 en 2006 pas de derde die op strafschoppen werd beslist. In 2006 was Frankrijk ook verliezend finalist. Het is ook al de vierde keer in de 21ste eeuw dat in de WK-finale verlengingen gespeeld werden (na 2006, 2010 en 2014). In de 16 WK’s die in de 20ste eeuw gebeurde dat ook slechts vier keer: een opmerkelijke statistiek.