19 doden bij ongeval in beruchte tunnel in Afghanistan

Negentien mensen zijn omgekomen en tientallen gewond geraakt toen een tankwagen zaterdagavond kantelde en vuur vatte in de beruchte Salangtunnel in het noordoosten van Afghanistan. Dat melden talibanfunctionarissen zondag.

De tunnel bevindt zich in het Hindoekoesjgebergte en ligt op de Salangpas, de belangrijkste verbinding tussen Noord- en Zuid-Afghanistan. De tunnel ligt op 3.650 meter hoogte en is ongeveer 2,6 kilometer lang.

Bij het incident zijn zeker 19 mensen omgekomen en 32 anderen gewond geraakt, zegt Hekmatullah Shamim, woordvoerder van de gouverneur van de provincie Parwan. Een provinciale gezondheidsambtenaar zei dat er onder de doden veel vrouwen en kinderen met ernstige brandwonden waren. “De tankwagen kantelde en vloog in brand in de Salangtunnel, waardoor vervolgens andere voertuigen in brand vlogen”, zei een woordvoerder van het ministerie van Openbare Werken. Hij voegde eraan toe dat het dodental naar verwachting zal stijgen. De Salangpas werd afgesloten voor verkeer en reddingsteams werden met luchtbruggen naar de plaats van de ramp gebracht.

De Salangpas is een van de hoogste bergwegen ter wereld. Hij werd in de jaren vijftig met de hulp van de Sovjet-Unie aangelegd en verbindt Kaboel met het noorden van het land. Talrijke ongevallen, zware sneeuwval en lawines in de winter dwingen de autoriteiten om de tunnel regelmatig voor meerdere dagen te sluiten. In 2010 kwamen meer dan 150 mensen om bij lawines op de Salangpas.