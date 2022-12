Lionel Messi is nog niet klaar na ultieme triomf op het WK: “Ik wil voor Argentinië blijven spelen om deze titel te eren”

Een kinderdroom ging zondagavond in vervulling voor de Argentijnse spelers. Niet in het minst voor de 35-jarige Lionel Messi, die het allerlaatste gaatje op zijn indrukwekkende palmares vulde. De Argentijn denkt echter nog niet aan een pensioen bij de nationale selectie. “Ik kan niet wachten om in Argentinië te gaan vieren”, vertelde de kapitein bij TyC Sports.

“Ik ga internationaal niet met pensioen. Ik wil voor Argentinië blijven spelen om de titel van wereldkampioen te eren”, stelde Messi. “Dat is de titel die ik miste en hier is het. Het is gek, hij liet op zich wachten. Ik kan niet wachten om het in het land te gaan vieren, om de waanzin daar te zien. We hebben veel geleden. Wat wil je vandaag nog meer? Voetbal is echt een gekke sport. Het WK winnen is de droom van ieder kind. Dit is voor het Argentijnse volk.”