Autobestuurder overleden bij aanrijding op E40 in Aalter

Bij een aanrijding tussen twee personenwagens op de E40 in het Oost-Vlaamse Aalter is zondagavond een autobestuurder om het leven gekomen. Dat bevestigt het parket Oost-Vlaanderen.

Het ongeval gebeurde rond 18.25 uur op de E40 in de richting van Oostende. Het ging om een botsing tussen twee voertuigen, maar de omstandigheden ervan worden nog onderzocht. Het parket heeft een verkeersdeskundige aangesteld, die zal onderzoeken of de gladheid van het wegdek een rol speelde in het ongeval.

Het slachtoffer is een 54-jarige vrouw, meldt de federale politie. De passagier in de wagen, haar zoon, raakte gewond en werd naar het het ziekenhuis gebracht. De inzittenden van de andere wagen liepen ook verwondingen op, maar het is niet bekend hoeveel personen in die wagen zaten en hoe zwaar de verwondingen zijn.

Ook elders levensgevaarlijk

In Velzeke werden een moeder en haar kind van drie aangereden. De twee waren aan een bushalte van de bus gestapt, waarna ze overstaken. Ze werden door een tegenligger gegrepen. Het kindje werd ter plaatse gereanimeerd, waarna beiden naar het ziekenhuis werden overgebracht.

Ook elders in het land gebeurden zondagavond al heel wat ongevallen. In West-Vlaanderenwerden zelfs op één uur tijd meer dan 60 ongevallen gemeld.