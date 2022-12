Tientallen ongevallen en één dode door spekgladde wegen

Regen in combinatie met een nog bevroren ondergrond leidde gisteravond tot spekgladde wegen. Op verschillende plaatsen in Oost- en West-Vlaanderen gebeurden verkeersongevallen. In Aalter kwam een autobestuurder om het leven, en in Velzeke raakte een kind levensgevaarlijk gewond.

Voor het hele land – behalve de provincie Luxemburg – werd gisteravond code oranje gegeven voor gladheid. Wie niet per se op de baan moest zijn, werd gevraagd om binnen te blijven. Regen en een bevroren ondergrond zorgden namelijk voor levensgevaarlijke situaties.

In het Oost-Vlaamse Aalter is kwam bij een aanrijding tussen twee personenwagens op de E40 een autobestuurder om het leven. Dat bevestigt het parket Oost-Vlaanderen. In Velzeke werden een moeder en haar kind van drie aangereden. De twee waren aan een bushalte van de bus gestapt, waarna ze overstaken. Ze werden door een tegenligger gegrepen. Het kindje werd ter plaatse gereanimeerd, waarna beiden naar het ziekenhuis werden overgebracht.

En ook elders in Oost-Vlaanderen was het gisteravond gevaarlijk op de baan, met tientallen accidenten. De zwaarste reeks ongevallen gebeurde op de R4 ter hoogte van Melle. “Een tiental voertuigen raakte betrokken bij verschillende ongevallen, vermoedelijk allemaal het gevolg van gladheid”, aldus de federale politie. De brandweerzones meldden ook aanrijdingen en slippartijen in onder meer Zottegem, Lokeren, Gent, Aalst en Waasmunster.

Zestig ongevallen in uur tijd

En ook in West-Vlaanderen gingen auto’s aan het schuiven. In één uur tijd gebeurden maar liefst zestig ongevallen in de provincie. Gouverneur Carl Decaluwé heeft daarom omstreeks 18.30 uur het medisch interventieplan afgekondigd. Door een tekort aan ambulances werd ook het Rode Kruis ingeschakeld ingezet.

In Oostende waren verschillende ongevallen met voetgangers en fietsen. In Ruddervoorde, nabij Oostkamp, kwamen inzittenden gekneld te zitten in een wagen. En ook in Jabbeke, Zonnebeke, Langemark-Poelkapelle, Izegem, Nieuwpoort, Veurne, De Haan en Ieper gebeurden ongevallen. Net als op de E403 tussen Roeselare en Kortrijk, de A19 tussen Kortrijk en Wervik, en de E17 tussen Kortrijk en Waregem.

Als gevolg van de gladheid, werden in West-Vlaanderen alle busritten van de Lijn geschrapt en ook de kusttram werd een tijdlang stilgelegd door de ijzel. Ook de NMBS meldde verschillende problemen. Onder andere tussen Deinze en De Panne en tussen Brugge en Knokke-Heist werd het treinverkeer onderbroken.