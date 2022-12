Vrouw die vermist was valt agenten aan op politiekantoor: drie inspecteurs gewond

De feiten dateren van zaterdagavond. De politie van Bilzen vond een vrouw terug die als vermist stond opgeven. De vrouw is iemand met psychische problemen en verblijft in een instelling waar ze in een traject van begeleid wonen zou zitten.

Nadat de politiepatrouille haar had teruggevonden werd ze meegenomen naar het bureel. Een dokter werd erbij gehaald om te controleren of ze een gevaar vormde, maar de vrouw was kalm en mocht daarom in de wachtruimte gaan zitten. Dat verliep goed totdat de politie de instelling contacteerde om haar te komen halen. De sfeer sloeg in één moment om. Een vrouwelijke inspecteur die bij haar was zou uit het niets klappen hebben moeten incasseren. Twee collega’s sloegen te hulp en raakten tijdens het gevecht dat ontstaan was gewond.

Uiteindelijk raakten drie inspecteurs gewond. Twee van hen zijn zelfs een tijdje uit en kunnen voorlopig niet meer werken.

Na het incident werd het parket van Limburg ingelicht. Omdat de politie van Bilzen betrokken partij was namen de collega’s van de zone Carma het onderzoek over. Zij arresteerden de vrouw voor verhoor. Vervolgens mocht ze beschikken. Het onderzoek wordt nu voortgezet en de vrouw zal zich op een later tijdstip nog bij het gerecht moeten verantwoorden voor de agressieve aanval op de politie. ppn