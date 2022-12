Een paar uur rijzen. En dan een kwartier in de oven. Zo leren ze het in de bakkersschool. Lars Van den Wijngaert doet het helemaal anders. 12 minuutjes bakken en dan de diepvries in. Om ze vlak voor hij ze in zijn winkel legt nog eens 2 minuten af te bakken. Vloeken in de kerk. Maar patissier en sterrenchef Roger Van Damme vond het wel de beste croissant van het land.