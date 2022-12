Naar de rechtbank of niet? D-day voor Donald Trump

Vandaag weet ex-president Donald Trump waarschijnlijk of hij strafrechtelijk vervolgd zal worden voor de bestorming van het Capitool, nu bijna twee jaar geleden. Volgens Amerikaanse media gaat de commissie die de feiten onderzoekt vandaag over een doorverwijzing naar justitie stemmen. Een van de commissieleden heeft alvast verklaard dat er genoeg bewijs voor een vervolging zou zijn.

Verschillende media schrijven dat de commissie zich over meerdere aanklachten gaat buigen, die zouden zijn aanbevolen door een subcommissie. Het gaat volgens nieuwssite Politico in ieder geval om aanklachten over opstand, het belemmeren van een officiële procedure en samenzwering om de Amerikaanse regering te bedriegen. Die aanklachten kunnen leiden tot gevangenisstraffen en het verbod om in de Verenigde Staten een openbaar ambt te bekleden.

Politico citeert ongeïdentificeerde bronnen en zegt dat de commissie, die bestaat uit zeven Democraten en twee Republikeinen, gedetailleerde rechtvaardigingen zal geven voor de drie voorgestelde aanklachten. Het gaat om een doorverwijzing en aanbevelingen aan het ministerie van Justitie, dat uiteindelijk moet beslissen over een vervolging.

Een van de leden van de commissie, Democratisch congreslid en voorzitter van de inlichtingencommissie in het Huis van Afgevaardigden Adam Schiff, heeft zondag alvast aan CNN gezegd dat er volgens hem “voldoende bewijs” is om Trump strafrechtelijk te vervolgen. “Ik denk dat het bewijs er is dat Trump strafbare feiten heeft gepleegd in verband met zijn pogingen om de verkiezing ongedaan te maken. En het bekijkend als voormalig aanklager, denk ik dat er voldoende bewijs is om de (voormalige) president aan te klagen.”

“Dit is iemand die op meerdere manieren probeerde staatsambtenaren onder druk te zetten om stemmen te vinden die er niet waren”, aldus Schiff. “Dit is iemand die probeerde een gezamenlijke sessie te verstoren, en zelfs een menigte opriep om het Capitool aan te vallen. Als dat niet crimineel is, dan weet ik niet wat het is.”

Op 6 januari 2021 bestormden aanhangers van toenmalig president Donald Trump het Capitoolgebouw in Washington. Hij had zijn volgers opgeroepen zich tegen de uitslag van de presidentsverkiezingen te verzetten, die op dat moment door het parlement werd bekrachtigd.

De commissie van het Huis van Afgevaardigden verzamelde anderhalf jaar lang duizenden getuigenissen om aan te tonen dat Trump probeerde de macht in handen te houden, hoewel hij wist dat hij de verkiezingen verloren had. De commissie dagvaardde Trump, maar hij weigerde te getuigen. Het eindrapport van de commissie komt woensdag uit.

